Пекин, 16 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Сети появились первые фотографии новой купеобразной версии кроссовера Haval H6 с литерой S. Снимки с автомобилем размещены на сайте Autohome.

Autohome.com.cn Haval H6S

Внешне новинка отличается от обычной версии кроссовера измененной линией остекления и более покатой крышей. Также H6S имеет новые бамперы, доработанную радиаторную решётку и оригинальные задние фонари.

H6S больше, чем с H6. Его габариты составляют: 4714×1940×1729 мм. Расстояние между осями колёс равно 2738 мм.

В движение авто приводится гибридным двигателем, включающим в себя 1,5-литровый турбодвижок и электромотор. Суммарная мощность модели равна 154 л. с. Силовой агрегат «трудится» с роботизированной коробкой передач.

Официальный дебют Haval H6S состоится на автовыставке в Чэнду (Китай) в конце августа 2021 года.

Ранее в пресс-службе Lincoln сообщили, что компания планирует представить свой первый электрокар в 2022 году. Уже к 2025 году американский автопроизводитель намерен оснастить 50% своей модельной линейки электромоторами, а к 2030 году — 100%.

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