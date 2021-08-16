Варшава, , 09:43 — REGNUM Глава польского государства Анджей Дуда подписал закон о восстановлении Саксонского дворца. Он прокомментировал данное решение журналистам Polskie Radio, указав, что «реконструкция фасада дворца символически завершит процесс восстановления Варшавы после Второй мировой войны».

«Архитектурный ансамбль, который будет восстановлен, когда-то был одним из символов Варшавы наряду с Королевским замком и Королевскими лазенками. Предполагается, что реконструкция этих зданий станет элементом увековечивания столетней годовщины восстановления польской независимости, которая отмечалась в 2018 году», — сообщил Дуда.

По словам политика, «реконструкцией необходимо было заняться гораздо раньше, но польское государство годами поднималось из руин».

«Варшава поднималась из руин, у нас были другие проекты, которые требовали инвестиций. Я надеюсь, что сейчас благодаря этому закону о подготовке и реализации инвестиции эти прекрасные объекты будут возвращены Варшаве, Польше и всем нам», — добавил польский президент.

Саксонский дворец был построен в Варшаве в 17 веке в стиле барокко. Он был почти полностью разрушен во время Второй Мировой войны.