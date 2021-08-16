«Марсель» упустил победу над «Бордо» в матче чемпионата Франции
Марсель, Франция, 16 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. «Марсель» сыграл вничью с «Бордо» в матче второго тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:2.
Цитата из видео «Казаки. Футбол — ЭПИЗОД №6. АНГЛИЯ»
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В первом тайме футболисты «Марселя» забили два гола. Отличились полузащитники Дженгиз Ундер и Димитри Пайет.
Во втором тайме игроки «Бордо» смогли отыграться. Точными ударами отметились защитник Тимоте Пембеле и нападающий Реми Уден.
На сегодняшний день «Марсель» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды четыре очка. «Бордо» идёт на 16-м месте с одним очком.