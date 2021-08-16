Вашингтон, 16 августа, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Американский автомобильный производитель Lincoln (принадлежит Ford Motor Company) представил эскизы полноразмерного концепта. Изображения автомобиля распространила пресс-служба компании.

Lincoln Эскиз концепт-кара Lincoln

«Он идеально будет сочетаться с другими роскошными автомобилями GT на мероприятии Пеббл-Бич в этом году», — говорится в пресс-релизе автопроизводителя.

Разработка автомобиля стартовала в июне 2021 года. В проекте приняли участие четыре команды студентов-проектировщиков транспорта из Колледжа дизайна ArtCenter. Все они представляют разные дисциплины, включая кино, шоу, иллюстраторов и аниматоров.

Студенты должны создать машину к 2040 году, а также представить «мир, в котором живут эти автомобили, и образ людей, которые ими управляют».

Изображений салона автомобиля нет. Однако ожидается, что это будет четырёхместная модель с небольшим дополнительным пространством сзади для пассажиров.

Напомним, первый электрический кроссовер компании Lincoln может получить название Mark E. Габариты новинки будут соответствовать размерам модели Lincoln Nautilus, а запас хода нового электромобиля может варьироваться в диапазоне от 483 до 563 км.

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