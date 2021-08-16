Москва, 16 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Археологические работы в Москве до конца 2021 года будут развёрнуты на 800 площадках, сообщил 16 августа мэр города Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«До конца этого года полевые работы будут развернуты в Москве на более чем 800 площадках», — написал он в личном блоге.

Среди наиболее интересных мэр назвал раскопки на территории Воспитательного дома в Китайгородском проезде и Новодевичьего монастыря, на месте бывших Теплых торговых рядов Китай-города, а также на пересечении улицы Сретенка и Пушкарева переулка.

Кроме того, археологи проводят работы на территории исторической усадьбы Измалково в Новой Москве.