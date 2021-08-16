Душанбе, 16 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Самолет с бывшим президентом Афганистана Ашрафом Гани на борту не входил в воздушное пространство Таджикистана и не совершал посадку на территории республики. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба таджикского министерства иностранных дел.

U.S. Department of State Ашраф Гани

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"Министерство иностранных дел Республики Таджикистан сообщает, что самолет с господином Мухаммадом Ашрафом Гани не входил в воздушное пространство Таджикистана и не совершал посадку на территории страны», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в Душанбе не получали такого рода запроса от афганской стороны.

Кроме того, как сообщает РИА Новости, в посольстве Афганистана в Узбекистане также рассказали, что у дипмиссии нет данных о нахождении бывшего афганского президента на узбекской территории.

При этом ранее сам Гани заявил, что он покинул Афганистан для предотвращения кровопролития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаевпровёл совещание в связи с ситуацией в Афганистане.