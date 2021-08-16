Сеул, 16 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Специальный представитель США по КНДР Сон Ким посетит Южную Корею. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на дипломатический источник.

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По предварительным данным, визит состоится с 21 по 24 августа. Это будет вторая поездка Сон Кима в Сеул в качестве спецпредставителя по КНДР.

Ожидается, что замглавы МИД РФ Игорь Моргулов также посетит Южную Корею с целью участия в трехсторонних переговорах по северокорейской проблеме.

Предполагается, что визиты представителей США и России в Южную Корею состоятся на фоне критики Пхеньяна в адрес Сеула и Вашингтона по поводу совместных учений, а также отказа от обмена информацией по межкорейским каналам связи.