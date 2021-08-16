Волгоград, 16 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Трёхлетний ребёнок выпал из окна шестого этажа одного из многоквартирных домов по улице Кузнецкой в Волгограде. Мальчик скончался в машине скорой помощи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Открытое окно

По предварительным данным, днём 15 августа ребёнок был дома вместе с 28-летней матерью. Женщина вышла из комнаты, а когда вернулась, то не обнаружила сына, на открытом окне пропала москитная сетка.

Мальчика оперативно забрала бригада скорой помощи, однако ребёнок скончался в автомобиле медиков. Семья на учётах в органах системы профилактики не состояла.

Проводится доследственная проверка.