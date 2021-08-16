Ульяновск, 16 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Ульяновской области передано в суд уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы районной инспекции ФНС России. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Фигуранткой уголовного дела стала бывшая сотрудница отдела выездных проверок ИФНС России по Заволжскому району Ульяновска. По данным следствия, 26 марта 2020 года она незаконно предоставила знакомому сведения о доходах ряда граждан, наличии в собственности движимого и недвижимого имущества, а также о фактах возможной регистрации в качестве предпринимателей.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК РФ («Незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую тайну»).

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года Госдума приняла закон об усилении ответственности за разглашение информации. В частности, до 200 тыс. рублей повышается штраф за разглашение сведений, доступ к которым ограничен федеральным законом, лицом, получившим доступ в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей.

Подробнее:Госдума приняла закон о повышенных штрафах за разглашение закрытых данных