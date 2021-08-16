Душанбе, 16 августа, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Таджикистан опровергли сообщения в СМИ, что бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани якобы находится на таджикской территории. Сообщение было опубликовано 16 августа в соцсети Facebook.

Ninara Душанбе. Таджикистан

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«Министерство иностранных дел Республики Таджикистан сообщает, что самолет с господином Мухаммадом Ашрафом Гани не входил в воздушное пространство Таджикистана и не совершал посадку на территории страны», — говорится в сообщении.

В таджикском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что к Душанбе от афганской стороны подобные запросы не присылали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что организация полностью контролирует Афганистан и боевые действия в стране прекращены. В течение ближайшего времени будет определена форма правления в стране.