Екатеринбург, 16 августа, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Свердловской области почти в полтора раза за год увеличилось количество жителей, которых ограничили в праве выезда за границу из-за долгов. Об сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Иван Шилов ИА REGNUM Долг

По информации ведомства, с начала 2021 года приставы запретили выезжать за рубеж более 212 тыс. человек. Это больше на 67 тыс. человек, чем было в аналогичный период 2020 года.

Ограничения применяют в отношении жителей, накопивших долг более 30 тыс. рублей по исполнительным документам, или более 10 тыс. рублей, если человек не гасит задолженность в течении двух месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урале злоумышленники закопали живьём мужчину, задолжавшего им 500 рублей.