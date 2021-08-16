Пенза, , 09:52 — REGNUM Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин сложил свои полномочия, сообщает 16 августа пресс-служба регионального правительства.

Здание правительства Пензенской области Pnzreg.ru

По словам врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, Никишин попросил отправить его в отставку.

«С сегодняшнего дня обязанности министра возглагаются на Вячеслава Космачева, но с него при этом не снимаются обязанности заместителя председателя правительства», — заявил Мельниченко и поблагодарил Никишина за работу, вручив ему почетную грамоту.

По мнению Мельниченко, Никишин достойно справился с поставленными перед ведомством задачами в ковидные 2019 и 2020 годы.

Александр Никишин занимал пост министра здравоохранения и социального развития Пензенской области с 2009 по 2017 годы. В 2017 году он возглавил Пензенскую областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко. В 2019 году Никишина вновь назначили министром здравоохранения региона.

Также стало известно о назначении советником губернатора Пензенской области Евгения Трошина.

ИА REGNUM напоминает, со 2 августа временно исполняет обязанности заместителя министра — начальника управления лесного хозяйства регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования стал Андрей Ермолаев.

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