Уфа, 16 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Пожар около детского лагеря продолжают ликвидировать в Башкирии. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

27.mchs.gov.ru Сгоревший детский палаточный лагерь

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Сообщается, что утром 15 августа спасатели получили сообщение о том, что в лесу на площади один га в 1 км от детского лагеря «Горное ущелье» в деревне Зелёная Поляна Абзелиловского района произошел пожар. По тревоге были подняты 23 огнеборца на шести единицах техники. Из лагеря были эвакуированы 837 человек, в том числе 750 детей.

«В г. Магнитогорск на 19 автобусах были отправлены 467 человек (412 детей, 55 человек персонал). Все дети переданы родителям. Пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Остальные 370 человек (32 сотрудника и 338 детей) были размещены в санатории «Юбилейный», в детском лагере «Уральские Зори», в домах отдыха «Березка» и «Юность».

Отмечается, что спасатели тушат лесной пожар при помощи ранцевых огнетушителей. Они производят опашку территории тракторами, создают минерализованные полосы.

«Ближайший населенный пункт Салават-Совхоз, находится в 6 км от пожара. Перехода огня на жилые строения не допущены. Угроза населенному пункту отсутствует», — сообщает пресс-служба ведомства.

Из Уфы к месту пожара прибыла аэромобильная группировка в количестве 50 человек на трех единицах техники.

В настоящий момент площадь пожара составляет 15 га. Огнеборцы продолжают тушение пожара. С огнем сейчас ведут борьбу 278 человек на 53 единицах техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии продолжают действовать десять природных пожаров.