Чита, 16 августа, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Забайкальские власти заявили о выделении региону дополнительных средств на приобретение лекарственных препаратов для льготных категорий населения. Как пояснил 16 августа первый вице-премьер правительства региона Андрей Кефер, речь идёт о сумме в 14 миллионов рублей на лекарства и медицинские изделия для льготных категорий граждан.

Лекарства

«Социальная помощь предоставляется инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам. Прошу минздрав оперативно организовать соответствующую работу для обеспечения забайкальских льготников необходимыми лекарствами», — призвал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, численность получателей данной меры социальной поддержки в регионе составляет более 27 тысяч человек. Всего в 2021 году на указанные цели в бюджете Забайкальского края предусмотрено порядка 440 миллионов рублей.

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