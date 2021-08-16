Кабул, 16 августа, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Афганистане в аэропорту Кабула погибли несколько человек. Об этом 16 августа сообщил источник РИА Новости в силах безопасности.

Oxam Кабул. Афганистан

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

По его словам, люди погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданам Афганистана в воздушной гавани.

Напомним, ранее агентство France-Presse со ссылкой на очевидца сообщило, что военнослужащие вооружённых сил США открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула после того, как толпа людей прорвалась на взлётно-посадочную полосу. По его словам, он видел, как в давке «одну девушку раздавили и убили».

По данным телеканала Аl-Jazeera, в аэропорту Кабула царит хаос из-за интенсивности полётов вертолётов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий.

Читайте также: Американские военные устроили стрельбу в аэропорту Кабула

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск и войск союзников США из этой страны. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали захватывать одну столицу провинций за другой. На сегодня боевики уже вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Официальный представитель политофиса «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.