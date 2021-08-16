Челябинск, 16 августа, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки выявили ещё 384 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 80 764 случая заражения. Выздоровели 70 410 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается уже 6612 человек. А за сутки от ковида скончались ещё 20 граждан.