Калуга, 16 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Жители Калужской области за первую половину 2021 года направили в Банк России меньше жалоб, чем за тот же период 2020 года. В основном это связано со значительным снижением количества жалоб на банки — 377 против 604 жалоб, что объясняется сокращением масштабов реструктуризации кредитов по сравнению с первым полугодием 2020 года. Снижение количества жалоб в два раза продемонстрировало как потребительское (до 129 обращений), так и ипотечное (до 60 жалоб) кредитование. Об этом 16 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

Фото пресс-службы Отделения Калуга ГУ Банка России по ЦФО Здание Отделения Калуга ГУ Банка России по ЦФО

С апреля 2021 года стало меньше жалоб по вопросам мисселинга — продажи одного финансового продукта под видом другого. Тем не менее в целом по итогам полугодия отмечается рост этого показателя по сравнению с аналогичным периодом 2020 года практически в два раза (до 25 жалоб). 59 жалоб связаны с работой микрофинансовых организаций, в том числе калужанами направлено 14 претензий на некорректные действия по возврату задолженности. Снижению подобных жалоб должны способствовать изменения в законодательстве — с июля 2021 года запрещено любое взаимодействие с членами семьи должника, родственниками, соседями или иными третьими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности, без письменного согласия указанных лиц. За полугодие отмечен рост числа жалоб на страховщиков (на 42%, до 153 обращений) объясняется эффектом низкой базы: в период локдауна в апреле—мае 2020 года заметно снизилось число страховых случаев, а также объемы продаж полисов ОСАГО. Калужане также жалуются (26 обращений) на мошеннические действия неустановленных лиц. Злоумышленники обзванивают граждан и рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты, чтобы выманить данные банковских карт или побудить жертву под тем или иным предлогом самостоятельно перевести деньги.

«Калужанам при поступлении подозрительных звонков рекомендую прерывать разговор после первой фразы, достаточно, чтобы человек представился и сказал, чего он хочет. Потом нужно найти номер вашего банка на официальном сайте или на обратной стороне карты и набрать его, можно в течение дня самому дойти до офиса банка, чтобы прояснить ситуацию. А если вам звонили все-таки лжебанкиры, значит, ваша дальновидность спасла ваши деньги», — пояснила Ирина Карлаш.