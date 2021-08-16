Москва, 16 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Москве на территории парка «Зарядье» нашли серебряные монеты XV—XVII вв, сообщил 16 августа мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«В Зарядье был обнаружен уникальный клад — 34 тыс. серебряных копеек XV—XVII вв», — написал он.

По словам мэра, монеты общим весом более 20 кг находились в трёх сосудах. Их сумма — 350−380 рублей, что соответствовало жалованью стрелецкого полковника за семь-десять лет.

Также в Зарядье обнаружили берестяную грамоту. Она стала четвёртой грамотой, найденной в Москве.