Симферополь, , 09:58 — REGNUM Присоединение Крыма к России — вопрос сложный политически, экономически и социально, но, тем не менее, его уже пора бы урегулировать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 16 августа политолог из Якутии Андрей Данилов, комментируя невозможность получить данные по электронной карте ребёнка для жителей Крыма из-за того, что «доступ к данной услуге разрешен только с территории РФ».

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Эксперт обратил внимание на то, что мировое сообщество и большинство стран ещё не признали принадлежность Крыма России. По крайней мере, по его словам, не считают полуостров частью РФ мировые лидеры в области экономики и политики.

«При этом Украина считает (и может так считать, это её право), что Крым является её частью. В России считают его своею частью, но почему-то возникают такие проблемы, как с электронной картой ребёнка, так как на международном уровне этот вопрос до конца политически не отрегулирован. Нет никакого мирного договора или объявления войны. Просто Крым был взят и присоединён к Российской Федерации. Но теперь нужно каким-то образом решать этот вопрос политически, через мировую арену. Урегулировать отношения с Украиной, прежде всего, о чём писал недавно президент», — пояснил Андрей Данилов.

При этом, считает политолог, Россия получила сиюминутную выгоду от Крыма — «курорт есть, землями приросли».

«Но международном уровне это не одобрено, отсюда и проблемы, и они будут тянуться. Вроде бы и плюсы есть, и минусы, опять же. Это большая игра, естественно, идёт. Западу невыгодно признавать Крым принадлежащим России», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Крыма не могут получить информацию по электронной карте ребёнка на сайте mos.ru. «Доступ к данной услуге разрешен только с территории РФ», — выдаёт им система.