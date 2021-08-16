Западу невыгодно признавать Крым принадлежащим России — политолог
Симферополь, 16 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Присоединение Крыма к России — вопрос сложный политически, экономически и социально, но, тем не менее, его уже пора бы урегулировать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 16 августа политолог из Якутии Андрей Данилов, комментируя невозможность получить данные по электронной карте ребёнка для жителей Крыма из-за того, что «доступ к данной услуге разрешен только с территории РФ».
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Эксперт обратил внимание на то, что мировое сообщество и большинство стран ещё не признали принадлежность Крыма России. По крайней мере, по его словам, не считают полуостров частью РФ мировые лидеры в области экономики и политики.
При этом, считает политолог, Россия получила сиюминутную выгоду от Крыма — «курорт есть, землями приросли».
Как сообщало ИА REGNUM, жители Крыма не могут получить информацию по электронной карте ребёнка на сайте mos.ru. «Доступ к данной услуге разрешен только с территории РФ», — выдаёт им система.