Москва, 16 августа, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В настоящее время на территории России установилась аномально теплая погода, которая сохранится до середины текущей недели. Об этом 16 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

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"Это значит, что вся прогностическая карта будет окрашена красным и красноватым цветом, что означает — температура выше нормы. На европейской территории (страны) наиболее высокие аномалии на востоке Европейской территории России, в Приволжском федеральном округе, на востоке Северо-Кавказского и Южного федерального округа. Там аномалии до десяти градусов», — приводит его слова РИА Новости.

Помимо этого, синоптик рассказал, что в этот период в Поволжье будет сохранятся температурный фон выше +25 °C, а на нижней Волге, по его словам, ожидается +38… +40 °C.

«В Якутии температура будет выше нормы примерно на пять-шесть градусов. Очень жаркая погода. Максимальные температуры в Якутии — +25… +29 °C. На юге Хабаровского края и в Амурской области везде высокая температура, выше 25 °C», — также указал Вильфанд.

При этом он уточнил, что теплая погода в Центральной России, при которой дневные значения температуры воздуха 16 августа составят +25… +28 °C, а 17 и 18 августа +29 °C, будет наблюдаться в течение всей рабочей недели.

«Во второй половине недели температуры днем будут все еще высокими, но будет более облачно… В Москве будет выше нормы на три-четыре градуса», — добавил синоптик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на всей территории европейской части России сложилась необычная погодная ситуация.