Синоптик назвал сроки сохранения аномально теплой погоды в России
Москва, 16 августа, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В настоящее время на территории России установилась аномально теплая погода, которая сохранится до середины текущей недели. Об этом 16 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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"Это значит, что вся прогностическая карта будет окрашена красным и красноватым цветом, что означает — температура выше нормы. На европейской территории (страны) наиболее высокие аномалии на востоке Европейской территории России, в Приволжском федеральном округе, на востоке Северо-Кавказского и Южного федерального округа. Там аномалии до десяти градусов», — приводит его слова РИА Новости.
Помимо этого, синоптик рассказал, что в этот период в Поволжье будет сохранятся температурный фон выше +25 °C, а на нижней Волге, по его словам, ожидается +38… +40 °C.
«В Якутии температура будет выше нормы примерно на пять-шесть градусов. Очень жаркая погода. Максимальные температуры в Якутии — +25… +29 °C. На юге Хабаровского края и в Амурской области везде высокая температура, выше 25 °C», — также указал Вильфанд.
При этом он уточнил, что теплая погода в Центральной России, при которой дневные значения температуры воздуха 16 августа составят +25… +28 °C, а 17 и 18 августа +29 °C, будет наблюдаться в течение всей рабочей недели.
«Во второй половине недели температуры днем будут все еще высокими, но будет более облачно… В Москве будет выше нормы на три-четыре градуса», — добавил синоптик.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на всей территории европейской части России сложилась необычная погодная ситуация.