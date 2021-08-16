Батайск, Ростовская область, 16 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Ростовской области расследуют массовое отравление воспитанников детского сада №27 в Батайске, причиной которого стал сальмонеллёз. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

(сс) Katrina_S Детский сад

Детский сад, расположенный в восточной части Батайска, посещают 455 детей. О первых случаях отравления стало известно утром 11 августа, когда 15 воспитанников из четырёх групп не пришли в связи с рвотой, диареей и высокой температурой. Затем ухудшилось самочувствие ещё шести детей.

«У 29 детей и десяти сотрудников взяты мазки на анализ. Также взяты для лабораторного исследования соскобы с посуды на пищеблоке и в группах, которые посещали заболевшие воспитанники. По состоянию на 12 августа выявлен 51 контактный воспитанник. Диагноз сальмонеллез диагностирован у 22 детей», — уточнили в региональном пресс-центре.

Несколько детей госпитализированы. Проводится также служебная проверка.