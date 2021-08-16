Симферополь, 16 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Два человека госпитализированы после хлопка газа в одном из многоэтажных домов в Симферополе утром 16 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Симферополь

Предположительно, хлопок произошёл на первом этаже здания. После хлопка из дома были эвакуированы 32 человека.

«Проводилось обследование дома — несущие конструкции не повреждены. Люди вернулись в свои квартиры», — цитирует «Крым24» представителя ГУ МЧС по Республике Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле взрыв газа произошёл в здании одной из гостиниц Геленджика.