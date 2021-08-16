Санкт-Петербург, 16 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ России задержали с поличным при получении крупной взятки начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Федеральной таможенной службы России Максима Розсыпало. В отношении сотрудника таможенной службы органами СКР уже возбуждено уголовное дело, сообщает 16 августа «Пятый канал».

ru.torange.biz Взятка

За борьбу с коррупцией в СЗТУ Розсыпало отвечал около года. За это время не было известно о каких-либо успехах в деле пресечения коррупционных проявлений среди таможенников Северо-Запада.