Варшава, , 09:24 — REGNUM По случаю Дня Войска Польского, которое отмечается 15 августа, президент Польши Анджей Дуда вручил генеральские звания и военные награды. Во время торжеств, прошедших во дворе Президентского дворца, повышение получили девять офицеров. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Семеро военных получили ордена «За отличную службу», двое — были повышены в звании до генералов и получили в награду Командорские кресты Ордена Военного креста.

Во время церемонии Анджей Дуда подчеркнул, что он «гордится тем, что имел честь вручить награды и новые звания офицерам в торжественной обстановке в честь Дня Войска Польского», а также поздравил всех с этим праздником.