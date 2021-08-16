Чебоксары, 16 августа, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Чувашии «некоторые дельцы пытаются сделать шоу» в связи с выявлением очага заболевания африканской чумы свиней (АЧС). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 16 августа, заявил на планёрке в правительстве глава республики Олег Николаев, призвав «не паразитировать на таких чувствительных темах».

Duma.gov.ru Олег Николаев

Открывая заседание, руководитель республики констатировал, что АЧС проникла на территорию Чувашии и напомнил, что в соседних регионах Поволжья чума свиней регистрируется уже в течение нескольких недель. В связи с обнаружением очага АЧС установлены ограничительные мероприятия в ряде населённых пунктах.

«Это действия вынужденного характера. И это серьёзная трагедия для тех людей, которые теряют свою живность, свиней. Может быть, это сложная ситуация для хозяйствующих субъектов, фермеров», — отметил Олег Николаев.

По его словам, «ситуация сложная» и несёт «очень серьёзные риски для экономики»:

«К сожалению, некоторые дельцы пытаются сделать шоу, снимая на гаджеты, пытаются раскрыть ситуацию и усугубить и так нелёгкое положение людей».

Глава Чувашии призвал «отдельных дельцов» «не паразитировать на таких чувствительных темах»:

«Наша задача — обеспечивать благополучие на территории Чувашской Республики и создавать условия для привлечения инвестиций».

Как сообщало ИА REGNUM, карантинные мероприятия вводятся в связи с выявлением очага АЧС в деревне Верхние Панклеи Моргаушского района. В республике развернули комплекс мероприятий по ликвидации заболевания. Определены границы угрожаемой зоны в радиусе 5 км от границ эпизоотического очага и зоны наблюдения в радиусе 10 км.