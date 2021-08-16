Сеул, , 09:25 — REGNUM Военные Южной Кореи и США приступили 16 августа к командно-штабным учениям. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

Военные США и Южной Кореи на совместных учениях AF.mil

По их словам, девятидневные учения пройдут в формате компьютерного моделирования. Полевые учения не входят в программу.

В Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи подчеркнули, что учения носят оборонительный характер. Кроме того, масштаб учений был сокращён из-за эпидемиологической ситуации.

Сообщается, что «Командование ООН» в Южной Корее не проинформировало Северную Корею о начале учений, хотя обычно оно уведомляет о расписании и характеристиках регулярных учений союзников.

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