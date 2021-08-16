Нур-Султан, , 09:26 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание в связи с ситуацией в Афганистане. Об этом 16 августа сообщает пресс-секретарь главы государства Берик Уали в соцсети Facebook.

Касым-Жомарт Токаев Kremlin.ru

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«Президент поручил профильным ведомствам продолжить всестороннее наблюдение за развитием ситуации в Афганистане, что крайне важно для принятия решений относительно последующего сотрудничества с этой страной», — написал Уали.

Он также сообщил, что на совещании обсуждались вопросы безопасности граждан Казахстана. Это было второе подобное совещание за последние дни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель катарского политического офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Наим заявил, что организация полностью контролирует Афганистан, и в течение ближайшего времени будет определена форма правления в стране.

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