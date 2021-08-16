Киев, 16 августа, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Из столицы Афганистана вернулись более 30 граждан Украины. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский 15 августа на своей странице в социальной сети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эвакуация

«Из Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинцев. Вскоре они будут в безопасности», — сказано в сообщении.

Позже пресс-служба МИД Украины сообщила, что украинский самолёт также забрал граждан ещё четырёх государств: Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана. Всего на Украину из Афганистана вывезли около 80 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские военные, контролирующие аэропорт Кабула, открыли предупредительный огонь, поскольку толпа людей прорвалась на взлётно-посадочную полосу в надежде покинуть страну.