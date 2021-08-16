Челябинск, 16 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Челябинске Калининский райсуд отменил решение избиркома о снятии одного из кандидатов с выборов. Об этом пишут СМИ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы

Речь идёт о Дмитрии Иванове. представителе одной из партий. Он собирался участвовать в довыборах в райсовет. Но комиссия усмотрела в его документах ошибки и не допустила к дальнейшему участию, пишет «Первое областное».

16 августа суд отменил это решение. Также в суде рассматриваются материалы по поводу ещё троих снятых с выборов кандидатов.