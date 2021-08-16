Москва, 16 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Москве за последние десять лет нашли 60 тыс. археологических артефактов, сообщил 16 августа мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Он назвал столицу кладом для «историков с лопатой», отметив, что исследования в городе проводятся более двух веков, но по-прежнему каждый год приносит новые находки.

«Только за последние десять лет московские археологи обнаружили порядка 60 тыс. ценных артефактов», — написал Собянин.

По его словам, работать в столице непросто, поскольку в центральной части города нет пустырей и свободных площадок, поиск артефактов ведётся лишь в тех местах, где предстоят строительные работы.