Белгородский район, Белгородская область, 16 августа, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Девятилетний мальчик погиб в реке возле села Ястребово Белгородского района Белгородской области. Мальчик пытался спасти старшего брата, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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Четверо друзей утром 15 августа катались на велосипедах. Мальчики решили окунуться в реку Разуменка в районе старой дамбы у села Ястребово. На покрытой водорослями бетонной плите поскользнулся 11-летний подросток, он упал в воду, на помощь к нему бросился девятилетний брат и сам оказался в воде. Старшего брата в итоге вытащил приятель, а младшего спасти не удалось. О трагедии дети сообщили родителям и спасателям.

Следователи изучают условия проживания и воспитания детей, организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.