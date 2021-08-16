Джакарта, 16 августа, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на северо-востоке индонезийской провинции Северная Суматра, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

Эпицентр землетрясения находился на суше.

Очаг землетрясения находился по координатам 1,46 градуса северной широты и 97,47 градуса восточной долготы на глубине 27 километров.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.