Чита, 16 августа, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В районах Забайкалья по региональной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» благоустроили ещё шесть объектов. Об этом 16 августа во время оперативного совещания доложил зампред правительства Забайкальского края Сергей Гордеев. Его слова цитирует пресс-служба правительства ранегона.

Krd.ru Парк

«По программе комфортная городская среда за неделю закончено шесть объектов. Это парк Победы в городе Петровск-Забайкальский, территория ступы «Хий Субурга» в поселении Амитхаша, парк культуры и отдыха в Балейском районе, общественная территория в поселении Могзонское, площадь героев Великой Отечественной войны в поселении Балягинское, пешеходная дорожка в поселении Тарбагатайское, территория библиотеки в поселении Усть-Карское», — пояснил чиновник.

На данный момент по программе благоустроен 21 объект на территории края.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году будет благоустроено 50 общественных территорий в поселениях Забайкальского края. На их благоустройство будет направлено 332 миллиона рублей. Национальные проекты России утвердил своим указом в 2018 году президент страны Владимир Путин.

Читайте также: Нацпроект поможет открыть три кинозала в Забайкалье