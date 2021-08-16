Москва, 16 августа, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Москве с 16 августа Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости запустила телеграм-бот «Самострой.net» для проверки незаконных самостроев в городе, сообщается на портале мэра столицы.

Newstracker.ru Завершение сноса самостроев

«Цель запуска телеграм-бота — помочь как жителям Москвы, так и предпринимателям в вопросах с недвижимостью — предостеречь о факте самовольного строительства, чтобы не купить или не арендовать незаконный объект.

Сервис поможет москвичам оперативно получить информацию о законности использования земельного участка или объекта капстроительства. Это актуально, потому что с начала 2021 года выявлено около 960 объектов незаконного самостроя.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве возведение самостроя стало экономически невыгодным, заявил начальник столичной Госинcпекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Читайте подробнее: В Москве самострои стали невыгодны из-за штрафов