Порт-о-Пренс, 16 августа, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Общее количество жертв землетрясения на Гаити возросло до 1297 человек. Об этом 15 августа сообщило Agence France-Presse со ссылкой на данные управления гражданской защиты республики.

Martin Luff Землетрясение

«Список жертв землетрясения по состоянию на 15 августа возрос до 1297 человек», — говорится в сообщении управления гражданской защиты Гаити.

Также указывается, что еще не менее 5,7 тыс. человек пострадали в результате сеймособытия, из которых 3,2 тыс. направлены в медучреждения на госпитализацию.

Кроме того, отмечается, что в данный момент поисково-спасательная операция по поиску людей под завалами продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе Гаити утром 14 августа произошло землетрясение магнитудой 7,2.