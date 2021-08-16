Берлин, 16 августа, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Компания Schmid GmbH из Германии представила электрокар, созданный на основе трехдверного внедорожника Lada Niva. Об этом сообщается на сайте Drom.ru.

Lada Niva 4X4

Модернизированная модель продается в Германии за 19 990 евро (около 1,7 млн рублей). Специалисты компании Schmid GmbH создали комплект Elantrie, который может из любого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания сделать электромобиль.

Для «превращения» Lada Niva в электрокар у автомобиля был демонтирован бензиновый двигатель. Его место занял электромотор мощностью 65 кВт (88 л. с.), который комплектуется литий-железо-фосфатными (LiFePO4) батареями ёмкостью 30 кВт*ч.

На одном заряде аккумулятора электрическая Lada Niva может проехать до 300 км пути. Срок службы батареи составляет 9000 циклов заряда-разряда, что хватит на 25 лет эксплуатации.

Ранее компания Schmid GmbH представила электрокар на базе Volkswagen Golf III 90-х годов.

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