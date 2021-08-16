Москва, 16 августа 2021, 09:19 — REGNUM Ситуация в Афганистане — это реванш истории, религии и идеологии над современностью и глобализмом, написал в телеграм-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Сенатор добавил, что сейчас Вашингтон вынужден отступить с «доктриной по экспорту демократии», которая на протяжении 30 лет была основой их политики.
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Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель катарского политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Наим заявил, что война в Афганистане завершена и радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее установившее контроль над столицей страны — Кабулом, в течение ближайшего времени определит форму правления в стране.
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