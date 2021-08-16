Саратов, 16 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали еще 248 носителей коронавируса, сообщает 16 августа региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа инфицированных за минувший день пневмония диагностирована у 81 пациента, с признаками ОРВИ — 166 человек, у одного пациента — бессимптомное течение заболевания. Накануне выявили 252 заражения. Всего подтверждено 77 167 случаев инфицирования. Выздоровели с начала наблюдения 71 663 человека, за сутки — 213 пациентов.

Наибольшее количество инфицированных за прошедшие 24 часа выявили в Саратове — 97 человек, остальные — в других районах области. Среди заболевших преобладают жители старше 60 лет — 87 человек, 10 — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее частым побочным эффектом после вакцинации препаратом от COVID-19 «ЭпиВакКорона» среди людей старше 60 лет стала боль в месте укола.

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