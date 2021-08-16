Грозный, 16 августа, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Чечне надзорные органы проверяют частный детский сад после публикации в соцсети, вызвавшей широкий общественный резонанс. Жительница региона пожаловалась, что сотрудники образовательного учреждения не пустили её во время тихого часа, чтобы проверить условия содержания собственного ребенка, выложив видео на странице паблика eldit_net в Instagram.

В детском саду

В свою очередь руководство детского сада «Сальва» сообщило, что женщина повздорила с работницей детского сада и даже ударила её дверью, из-за чего пришлось вызывать скорую помощь.

По данному факту в настоящее время организованы проверки прокуратуры и управления Роспотребнадзора, в ситуацию также вмешалась администрация города Грозного. Как отметили в надзорном ведомстве, информация о ненадлежащем оказании услуг по уходу и присмотру за малолетними воспитанниками в частном детском саду будет проверена.«В рамках надзорных мероприятий предстоит проверить соответствие деятельности дошкольного учреждения законодательству об образовании, в том числе соблюдение лицензионных требований. По всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры.

Поручил проверить соблюдение санитарных правил в частном детском саду и заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Висита Кадыров.

«Специалистами управления проводится проверка соблюдения данным учреждением требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, по результатам которой будет дана принципиальная оценка деятельности частного дошкольного учреждения «Сальва» и будут приняты соответствующие меры», — говорится в сообщении санитарного ведомства.

В администрации Грозного также пообещали установить истину в данном инциденте. По словам начальника департамента по дошкольному образованию Хадижат Кадыровой, деятельность данного дошкольного учреждения не относится к её департаменту, но в стороне оно стоять не собирается, так как «дело касается безопасности и здоровья ребёнка».

«Мной было поручено в срочном порядке провести проверку по данному инциденту и передать этот вопрос в соответствующие органы, которые, при наличии оснований, примут соответствующие меры», — сообщила Кадырова на странице департамента в соцсети Instagram.