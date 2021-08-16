Берлин, , 09:20 — REGNUM В случае, если в новом правительстве Германии будет доминировать партия «Зеленых», страна может отказаться от проекта газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»). Об этом 16 августа заявил председатель партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Йорг Мойтен в интервью изданию «Известия».

«Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Paul Langrock

"Новое федеральное правительство во главе с «Зелеными» может быть настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию», — сказал он.

При этом Мойтен добавил, что после такого шага произойдет конец Германии в развитой промышленной державы, и конец партии «Зеленых», в настоящее время находящейся на взлете.

Также председатель «АдГ» указал, что газопровод является незаменимым для немецкой промышленности и напомнил, что отказ канцлера ФРГ Ангелы Меркель от использования мирного атома в 2011 году привел к «критической ситуации» в энергетической сфере страны.

Отметим, немецкая партия «АдГ» является политической силой правого толка, которая выступает с евроскептических и антимигрантских позиций, и имеет в бундестаге 91 из 709 мет.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что «Северный Поток-2» — это якобы геополитический, а не коммерческий проект, цель которого — создать искусственный дефицит газа в центральной и восточной Европе.