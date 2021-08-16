Берлин, 16 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В случае, если в новом правительстве Германии будет доминировать партия «Зеленых», страна может отказаться от проекта газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Об этом 16 августа заявил председатель партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Йорг Мойтен в интервью изданию «Известия».

Nord Stream 2. Paul Langrock «Северный поток — 2»

«Новое федеральное правительство во главе с «Зелеными» может быть настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию», — сказал он.

При этом Мойтен добавил, что после такого шага произойдет конец Германии как развитой промышленной державы и конец партии «Зеленых», в настоящее время находящейся на взлете.

Также председатель АдГ указал, что газопровод является незаменимым для немецкой промышленности, и напомнил, что отказ канцлера ФРГ Ангелы Меркель от использования мирного атома в 2011 году привел к «критической ситуации» в энергетической сфере страны.

Отметим, немецкая партия АдГ является политической силой правого толка, которая выступает с евроскептических и антимигрантских позиций и имеет в бундестаге 91 из 709 мет.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что «Северный поток — 2» — это якобы геополитический, а не коммерческий проект, цель которого — создать искусственный дефицит газа в Центральной и Восточной Европе.