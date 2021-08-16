Уфа, 16 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Закон, смягчающий режим проживания в границах особо охраняемых природных территорий, вступил в силу в Башкирии. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

Сообщается, что законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий» введена норма, согласно которой населенные пункты включаются в состав особо охраняемых природных территорий без изъятия земельных участков и другой недвижимости, расположенных на них, у правообладателей, если это не противоречит режиму охраны. Физические и юридические лица теперь имеют право оформить такие земельные участки в аренду и собственность.

«В нашей республике много особо охраняемых природных территорий. Это не только заповедники, но и национальные, природные парки, заказники, памятники природы. Практически все Зауралье имеет тот или иной охранный статус. На этих землях испокон веков жили люди. С введением особого режима охраны их интересы были ущемлены. Пострадали элементарно быт, возможность вести подсобное хозяйство, заниматься садоводством. Развитие этих населенных пунктов затормозилось. Из-за проблем с оформлением земельных участков в собственность невозможно построить школу, больницу, другие социальные объекты. В итоге опять же нарушаются права людей на получение образования, медицинской помощи», — приводит пресс-служба слова председателя госсбрания Башкирии Константина Толкачева.

Он также отметил, что данный закон будет способствовать соблюдению баланса интересов между охраной природы и законных прав граждан.

«Предложенная норма не причинит ущерба объектам природного и культурного наследия. Она, например, не коснется заповедников, где режим охраны наиболее высок. В то же время там, где это допустимо, появится возможность развивать инфраструктуру и заниматься хозяйственной деятельностью, не принося ущерба природе», — пояснил Толкачев.