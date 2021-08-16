Санкт-Петербург, 16 августа, 2021, 09:06 — ИА Регнум.

Sledcom.ru Следственный комитет России

В Ленинградской области органами СКР возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в Выборгском районе региона обгорелых тел женщины и малолетнего ребенка. Идет работа по установлению личности погибших, а также тех, кто может быть причастен к этому преступлению, сообщили в СУ СКР по Ленобласти.

Сложенные тела были найдены 15 августа в лесном массиве на 63 км железнодорожной линии Санкт-Петербург — Выборг, в 11-ти километрах от станции Рощино.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийство двух лиц, в том числе малолетнего. За это преступление может быть назначено пожизненное заключение.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления СКР по Ленинградской области Сергея Сазина.