Ульяновск, 16 августа, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Муниципальное коммунальное предприятие в Ульяновске планирует взять 30 млн рублей кредитных средств на два года. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Заказчиком является муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал». Предприятию понадобился кредит в размере 30 млн рублей. Отмечается, что он должен быть предоставлен на два года в форме возобновляемой кредитной линии.

«С целью пополнения оборотных средств предприятия», — отмечается в сообщении.

Начальная (максимальная) цена договора определена в размере 6,4 млн рублей.

Аукцион назначен на 2 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, МУП «Ульяновскводоканал» также планирует заключить энергосервисный договор. Начальная цена контракта определена в размере 97,8 млн рублей.