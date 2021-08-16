Киев, 16 августа, 2021, 09:07 — ИА Регнум. За минувшие сутки на Украине подтвердили 417 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за сутки госпитализировали 433 человека, 14 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество заражений выявили в Киеве и Одесской области — 59 и 47 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 2 266 329 случаев заражения, впоследствии скончались 53 269 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа на Украине подтвердили 1353 случая заражения коронавирусом, 21 пациент скончался от последствий, вызванных COVID-19.