Севилья, Испания, 16 августа, 2021, 09:04 — ИА Регнум. «Севилья» одержала победу над «Райо Вальекано» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Miguelazo84 ФК «Севилья»

На 16-й минуте матча вратарь «Райо Вальекано» Люка Зидан был удалён с поля за фол «последней надежды». Пенальти, назначенный за это нарушение, реализовал нападающий Юссеф Эн-Несири.

Во втором тайме полузащитник «Севильи» Эрик Ламела оформил дубль, забив на 55-й и 79-й минутах.

На сегодняшний день «Севилья» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды три очка. «Райо Вальекано» идёт на 20-м месте без набранных очков.

Читайте также: «Барселона» одержала победу в первом матче после ухода Месси