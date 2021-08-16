Кишинёв, 16 августа, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 15 августа выявили 135 случаев заражения коронавирусом в ходе 2768 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 262 044 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 254 026 человек, в том числе 135 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 322 пациента с COVID-19, из которых 24 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6308 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали четыре таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 140 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 6200 тестов. Выздоровевшими врачи признали 187 человек, скончались трое пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Молдавии с 16 августа для снижения темпов распространения коронавируса ужесточили карантинные требования. При массовых мероприятиях в закрытых помещениях число участников не должно быть более 50% от максимальной заполняемости зала. На предприятиях рекомендовано сместить график для части сотрудников, чтобы не было сутолоки в общественном транспорте.