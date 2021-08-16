Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 16 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 10:00 (местное время) 16 августа действует один лесной пожар на площади 6,7 тыс. га — в Эвенкийском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

Yarregion.ru Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

В минлесхозе заверили, что населённым пунктам огонь не угрожает. В тушении принимают участие более 90 человек, задействовано две единицы техники.

За прошедшие выходные (14−15 августа) в крае потушили шесть лесных пожаров на площади 1470 га — в Бирилюсском, Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Норильске, а также в семи районах Красноярского края действует особый противопожарный режим.