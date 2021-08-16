Новосибирск, 16 августа, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 16 августа, за минувшие сутки было выявлено 183 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 181 случай, 14 августа — 185 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались ещё десять пациентов: мужчины в возрасте 42, 79 лет и двое мужчин в возрасте 67 лет и женщины в возрасте 21, 66, 67, 69, 71 и 88 лет. Всего в регионе умерли 2501 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 197 человек, на ИВЛ — 18 пациентов».

Всего в регионе зарегистрированы 55 813 случаев коронавируса, в том числе у 4225 детей; 46 368 пациентов выздоровели (+36 за сутки).